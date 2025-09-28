Robertito Funes Ugarte habló de la agresión sufrida en marcha por el triple femicidio

El reconocido periodista fue agredido durante la marcha realizada en el Congreso, que tuvo como objetivo pedir justicia por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

Robertito Funes Ugarte fue agredido en el Congreso por personas que participaban de una marcha en reclamo de justicia por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, que tuvo como víctimas a Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15. El hecho, que conmocionó al país, derivó en una movilización multitudinaria frente al Congreso.

Según testigos, la cobertura del caso transcurría con normalidad hasta que, de manera inesperada, el periodista de LN+ fue apartado del lugar entre empujones y fuertes gritos: "Nos dan vergüenza los gays" y "¡Fuera, macho, fuera!".

Las imágenes del violento episodio rápidamente se viralizaron en X, donde se observa cómo una mujer toma al comunicador y lo retira por la fuerza del sector en el que se encontraba. Además de los manotazos, se escuchan insultos y amenazas: "Tomatela. Yo te voy a hacer cagar. Tomatela, tomatela".

Qué dijo Robertito Funes Ugarte

Minutos después de sufrir el terrible destrato y que lo empujaran por casi una cuadra, el periodista se manifestó en su cuenta personal de Instagram, donde llevó calma a sus familiares, amigos y seguidores: “Bueno, les quiero contar que estoy bien. Lamento lo que pasó recién. Un grupo de mujeres feministas y también de fotógrafos que no sé de dónde venían me empezaron a agredir e insultar después de que Antonio, el abuelo de Brenda, habló muy amorosamente conmigo y dio una conferencia también con los otros medios”.

“De repente empecé a ver mujeres encapuchadas, sobre todo mujeres, insultándome, algunos periodistas o fotoperiodistas que no sé de qué lado eran, y una mujer también de la comunidad LGTB que me empujó y me quiso escupir. Me arañó y todo”, explicó que todo escaló rápidamente.

“Es lamentable que esto suceda en un momento tan difícil donde no hay que perder el foco: tres mujeres, tres niñas, fueron asesinadas brutalmente. Vinimos a cubrir la marcha solamente y otra vez la violencia se infiltró y los violentos, los de siempre, que nunca faltan, arruinaron esta marcha que empezó de manera pacífica y terminó con un enfrentamiento innecesario”, agregó claramente indignado por todo lo que le tocó vivir.

No hace mucho tiempo, Robertito también había sido increpado en junio de 2025, cuando dos limpiavidrios lo insultaron por no darles dinero en el cruce de la Avenida General Paz y la Avenida Balbín, en la localidad de Vicente López.

Los individuos arrojaron agua sobre el parabrisas de su vehículo. Esta acción resultó ser el desencadenante de una confrontación mayor. Al ser reconocido como figura mediática, uno de ellos comenzó a insultarlo verbalmente, lo que llevó al periodista a detener la marcha, encender las balizas y descender de su automóvil para reclamarle explicaciones a los agresores.

Al notar que uno de los agresores lo estaba grabando, Robertito también decidió sacar su celular para registrar la situación. Durante ese enfrentamiento, los agresores inicialmente negaron haber insultado a Funes cuando este les reclamó su conducta. Sin embargo, al advertir que el periodista regresaba a su camioneta, la actitud de los limpiavidrios se tornó abiertamente hostil. En ese momento, comenzaron a lanzar una variedad de insultos dirigidos al conductor, incluyendo frases de tono homofóbico.