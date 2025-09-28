Camila Plaate ganó la Concha de Plata en San Sebastián por su papel en "Belén"

La actriz tucumana fue reconocida con el premio a la mejor interpretación de reparto. Dedicó el premio al movimiento de mujeres que luchó por la liberación de Belén, el caso real que inspiró la película de Dolores Fonzi.

Hoy 09:32

Camila Plaate obtuvo este sábado el premio a la mejor interpretación de reparto en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por su papel en Belén, la segunda película dirigida por Dolores Fonzi. La actriz argentina recibió la Concha de Plata de manos de Lali Espósito y, visiblemente emocionada, dedicó el galardón “al movimiento de mujeres tucumanas, argentinas y del mundo, que lograron la liberación de Belén y pusieron cuerpo y alma en cada lucha por los derechos de las mujeres”.

“Memoria, verdad y justicia”, fueron sus primeras palabras al subir al escenario. Y agregó: “Ganó Belén y Belén somos todas. Vivan las mujeres, viva este amor, viva la lucha de las masas, y vivas y libres nos queremos”.

La película dirigida por Fonzi retrata la historia de una joven conocida como Belén —nombre ficticio— que en 2014 llegó a un hospital público de Tucumán con fuertes dolores abdominales, sin saber que estaba embarazada. Horas más tarde fue acusada de haberse provocado un aborto, permaneció más de dos años en prisión preventiva y recibió una condena de ocho años. Su caso tomó relevancia nacional gracias a la abogada Soledad Deza —interpretada por la propia Fonzi— y se convirtió en un emblema de las marchas feministas en Argentina.

Durante la conferencia posterior a la premiación, Plaate destacó que el caso la atravesó “como mujer, como tucumana, como madre” y contó que realizó un profundo trabajo de campo antes de la filmación: visitó hospitales públicos, observó el trato hacia las pacientes y se apoyó en el libro de Ana Correa sobre el caso. “Funcionó como una Biblia durante el rodaje. Me permitió entender no solo el aspecto judicial, sino también a la persona: su vida antes, durante y después del encierro. Lo que más trabajamos fue el contraste: la fragilidad de Belén y su fortaleza, su vulnerabilidad y su dignidad”, explicó.

Con este reconocimiento en San Sebastián, Belén se consolida como una de las producciones argentinas más destacadas del año, tanto por su valor artístico como por su fuerte carga social y política.