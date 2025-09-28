La Policía recuperó en un taller una motocicleta robada en La Banda

Se trataba de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, de 110 cc, que presentaba algunas piezas desmontadas, entre ellas los faros delantero y trasero, y las cachas laterales.

En la tarde del sábado, efectivos de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria 47 lograron recuperar una motocicleta que había sido robada en la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria 56.

Las tareas investigativas condujeron a los uniformados hasta un taller mecánico del barrio Finca de Ramos, donde el propietario informó que un sujeto desconocido había dejado el rodado con la intención de que fuera desarmado para venderlo por partes. Al conocer la procedencia ilícita, el hombre entregó voluntariamente el vehículo.

Se trataba de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, de 110 cc, que presentaba algunas piezas desmontadas, entre ellas los faros delantero y trasero, y las cachas laterales. Al consultar en el sistema, se constató que registraba pedido de secuestro desde el 25 de septiembre por la Comisaría 56ª, en relación a una causa por hurto calificado.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Comunes de La Banda, la motocicleta fue trasladada a la dependencia actuante para su reconocimiento y posterior entrega al damnificado.