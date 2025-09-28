Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 23º
X
Policiales

La Policía recuperó en un taller una motocicleta robada en La Banda

Se trataba de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, de 110 cc, que presentaba algunas piezas desmontadas, entre ellas los faros delantero y trasero, y las cachas laterales.

Hoy 09:46

En la tarde del sábado, efectivos de la Sección Robos y Hurtos de la Comisaría Comunitaria 47 lograron recuperar una motocicleta que había sido robada en la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria 56.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas investigativas condujeron a los uniformados hasta un taller mecánico del barrio Finca de Ramos, donde el propietario informó que un sujeto desconocido había dejado el rodado con la intención de que fuera desarmado para venderlo por partes. Al conocer la procedencia ilícita, el hombre entregó voluntariamente el vehículo.

Te recomendamos: Un joven fue detenido en Loreto tras robar una mochila con herramientas y le secuestraron droga

Se trataba de una motocicleta marca Zanella, modelo ZB, de 110 cc, que presentaba algunas piezas desmontadas, entre ellas los faros delantero y trasero, y las cachas laterales. Al consultar en el sistema, se constató que registraba pedido de secuestro desde el 25 de septiembre por la Comisaría 56ª, en relación a una causa por hurto calificado.

Por disposición de la Fiscalía de Delitos Comunes de La Banda, la motocicleta fue trasladada a la dependencia actuante para su reconocimiento y posterior entrega al damnificado.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio narco: habría enterrado los cuerpos
  2. 2. Termas: atraparon a “Ratita” por abuso sexual y robo calificado
  3. 3. El comité de emergencia de la Municipalidad retiró árboles caídos por el fuerte viento en la ciudad
  4. 4. Otra víctima fatal: murió motociclista que había protagonizado un violento accidente
  5. 5. Con transmisión de Canal 7 por sus 60 años, Comercio y Sportivo Fernández definen al campeón del Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT