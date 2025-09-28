UCSE abre inscripción a cursos de electricidad, computación y dibujo técnico

La Facultad de Innovación y Desarrollo anunció nuevas propuestas de capacitación que comenzarán en octubre. Están dirigidas a estudiantes, técnicos y público en general que desee adquirir o perfeccionar conocimientos prácticos.

Hoy 09:52

La Facultad de Innovación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) informó que ya se encuentra abierta la inscripción a los cursos de capacitación que iniciarán en los primeros días de octubre. Las propuestas incluyen Electricidad domiciliaria para mujeres – Nivel II, Reparación de computadoras y Dibujo técnico para arquitectura y construcción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El curso Electricidad domiciliaria para mujeres – Nivel II, dictado por la ingeniera Melina Ramos, comenzará el jueves 9 de octubre de 18 a 21 horas en el Laboratorio de Electrónica. Con una duración de seis encuentros, está pensado para quienes ya tienen conocimientos básicos y quieren profundizar en tableros, protecciones, esquemas de conexión, circuitos, puesta a tierra y diagnóstico de fallas. El enfoque será práctico y bajo normas de seguridad.

Por su parte, el curso de Reparación de computadoras, a cargo del ingeniero Javier Carabajal, iniciará el viernes 10 de octubre de 16 a 18 horas en el Laboratorio de Informática. Se desarrollará en cinco encuentros semanales y permitirá a los participantes adquirir destrezas para detectar, prevenir y resolver problemas frecuentes en una PC, fomentando buenas prácticas de mantenimiento y reparación.

Finalmente, el Curso de Dibujo Técnico para Arquitectura y Construcción, dirigido por el arquitecto Mariano Ávila, dará inicio el sábado 11 de octubre de 9 a 12 horas en el Aula Taller 19. Tendrá seis encuentros y brindará herramientas para diseñar planos básicos, representar cortes y secciones, elaborar planes de evacuación con simbología técnica y aplicar normas gráficas en proyectos reales.

Las capacitaciones están abiertas a estudiantes, técnicos, profesionales y toda persona interesada en adquirir nuevos conocimientos o perfeccionar sus habilidades.

Quienes deseen inscribirse o solicitar más información pueden comunicarse al teléfono 385-421 1777 - int. 263 o escribir al correo electrónico innovacion.desarollo@ucse.edu.ar.