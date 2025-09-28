Polonia desplegó cazas de combate tras el masivo ataque ruso contra Kiev

Cerró su espacio aéreo. Las autoridades activaron sistemas de defensa aérea como medida preventiva durante el bombardeo que dejó cuatro muertos en la capital ucraniana.

Las autoridades polacas cerraron temporalmente este domingo el espacio aéreo alrededor de dos aeropuertos fronterizos y desplegaron cazas de combate en respuesta a un masivo ataque ruso con drones y misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas que dejó al menos cuatro muertos en la capital ucraniana.

El cierre afectó durante varias horas los aeropuertos de Rzeszów y Lublin, ubicados cerca de la frontera con Ucrania, según datos de la plataforma de monitoreo FlightRadar24. El espacio aéreo fue reabierto a los vuelos comerciales antes de las 8:00 hora local (6:00 GMT).

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas informó a través de redes sociales que la aviación nacional y de aliados de la OTAN fue activada debido a los ataques rusos contra territorio ucraniano. “Se desplegaron las parejas de cazas de servicio y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento con radar se pusieron en alerta máxima”, explicó la institución militar.

Las autoridades polacas enfatizaron que todas las medidas tuvieron carácter “preventivo” con el objetivo de proteger el espacio aéreo nacional y a los ciudadanos. Tras el cese de los bombardeos rusos, el Estado Mayor agradeció la colaboración de la Fuerza Aérea de los Países Bajos, que movilizó cazas F-35, y de la Bundeswehr alemana con sus sistemas antiaéreos Patriot.

“No se observó ninguna violación del espacio aéreo polaco”, concluyó la institución castrense.

El ataque ruso de este domingo fue uno de los más intensos registrados en meses. Rusia lanzó 643 drones y misiles, incluidas bombas planeadoras, contra el este, centro y sur de Ucrania, según el Estado Mayor ucraniano. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas lograron neutralizar 611 de estos proyectiles.

En Kiev, el bombardeo dejó cuatro personas muertas, incluida una menor de 12 años cuyo cuerpo fue encontrado entre los escombros de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Solomianski. Dos personas más murieron en un centro de cardiología en la misma zona.

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, confirmó las cuatro muertes, mientras que al menos 27 personas resultaron heridas en la capital y sus alrededores. En total, 40 personas resultaron heridas en otras regiones del país, desde Sumi en la frontera con Rusia hasta Odesa y Zaporizhzhia en el sur.

Anna, una residente de Kiev de 26 años, describió a la AFP el momento del impacto: “Yo estaba en shock, así que no escuché mucho (...) pero oí un cohete volando durante mucho tiempo y después hubo una explosión y las ventanas estallaron”.

Las medidas preventivas polacas se enmarcan en un contexto de creciente tensión regional. A principios de este mes, Polonia reportó la incursión de 19 drones rusos en su espacio aéreo procedentes de Ucrania, algunos de los cuales fueron derribados, marcando un incidente sin precedentes desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Polonia, país fronterizo con Ucrania y miembro de la OTAN, ha sido especialmente vigilante ante posibles desbordamientos del conflicto. En las últimas semanas, varios países europeos han acusado a Rusia de violaciones de su espacio aéreo con drones y aviones de combate.

Rusia afirmó que el objetivo del bombardeo fueron “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”, mientras que el Ministerio de Defensa ruso reportó haber interceptado 41 drones ucranianos durante la noche.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, liderados por el presidente estadounidense Donald Trump, permanecen estancados mientras Rusia mantiene su invasión que comenzó hace más de tres años.