Cecilia Milone quebró en llanto al revelar cómo se filtró su romance secreto con Chico Novarro

La famosa habló del calvario que vive tras salir a la luz su historia de amor con Chico Novarro y apuntó a la persona que rompió su secreto.
A mediados de esta semana, Cecilia Milone quedó en el centro de la polémica tras negarse a charlar con los cronistas de diversos programas de espectáculos presentes en una función teatral a la que asistió sabiendo perfectamente que la prensa estaría presente.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Así, tras llamarlos "abusadores emocionales", en las últimas horas Milone abrió su corazón en una entrevista con Juan Alberto Mateyko en Radio Mitre Córdoba en el que habló como nunca antes sobre su amor secreto por Chico Novarro y, aunque sin nombrarlo, dejó entrever que habría sido su ex Nito Artaza quien habría filtrado aquella profunda relación sentimental.
"Hay una parte mía que no sabe cómo terminar de renacer. Pensé en hacerme monja. Lo pensé fuerte para salvarme. Pero no lo hago porque no puedo, porque tengo una vocación, porque soy artista. Entonces si los medios me destrozan y si un día la gente no viene más porque consiguen arruinar mi imagen, cantaré en la calle. Trabajé de otra cosa y cantaré en las iglesias", soltó de repente una angustiada Milone para referirse a cómo cayó en tan tormentosa situación.
Y frente a lo que ella considera un ataque constante a su persona, aseguró que nadie puede "detener" su vocación. "Yo no paro de dar amor cuando canto, no puedo detenerme. Es superior a mi fe y comprendo que no puedo parar de ser artista aunque me crucifiquen. Esa es mi religión", señaló triste.
Fue allí cuando se refirió a la dramatización con la que salió a la luz su romance secreto con Chico Novarro, del que jamás tenía pensado hablar. "¿Cómo parás eso? Y recién ahí yo expresé mi verdadero amor por Chico Novarro. Hasta ahí, yo sólo hice un homenaje donde parecía un amor platónico si vos lo veías y no sabías nada", aseguró.
Quién filtró, según Cecilia Milone, su romance secreto con Chico Novarro
A esa altura de la entrevista, Cecilia Milone confió que jamás hubiera querido se que supiera su historia amorosa con Chico Navarro. Así, remarcó visiblemente angustiada: "Yo no quería hablar de eso, era mi secreto más sagrado. Pero ahora, cuando me veo acorralada y veo que están desvalorizando a un hombre que fue el más importante de mi vida, que yo lo vi con los ojos llenos de lágrimas herido de muerte cuando yo en algún momento me senté en el programa de Canosa y conté lo que conté -porque yo ya estaba ahí manipulada por la prensa, dirigida por este señor (Nito Artaza)-, cuando yo me lo reencontré a Micky y me decía 'no puedo creer que vos hayas dicho eso', yo decía 'qué querés que diga, no sé cómo salir, no puedo decir que te amo a vos porque destrozo tu familia y tu vida'. Él me lo dijo llorando, no me lo olvido más".
Y tras remarcar que por aquel entonces decidió irse de la vida de Novarro para no destruir su vida y que "iba a ser un secreto por siempre", Cecilia Milone se preguntó desesperada: "¿Cómo salgo de esto? Caí en un infierno, le creí a un hombre... me casé en medio de una campaña política, ¡me usaron! ¡Hoy me doy cuenta!".