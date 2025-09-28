Ingresar
Arsenal sumó una gran victoria en su visita al Newcastle por la Premier

En St. James Park, fue 2 a 1 para los de Mikel Arteta en el marco de la fecha 6 del certamen inglés.

Hoy 14:35

Arsenal consiguió un triunfo agónico en St. James’ Park al vencer 2-1 a Newcastle en la sexta fecha de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta sumó tres puntos vitales que lo dejan como único escolta del líder Liverpool, que el sábado perdió el invicto frente al Crystal Palace en Londres.

El partido fue vibrante y tuvo polémicas. En el primer tiempo, el árbitro sancionó penal para Arsenal por una infracción del arquero Nick Pope sobre Viktor Gyökeres, pero tras la revisión del VAR se retractó. En la jugada siguiente, Nick Woltemade ganó de cabeza tras un centro de Sandro Tonali y abrió el marcador a los 34 minutos para los locales.

El elenco visitante recién encontró la igualdad en el tramo final: a los 84’, un preciso centro de Declan Rice encontró a Mikel Merino, que de cabeza puso el 1-1. Y cuando el partido parecía terminar en empate, en el sexto minuto de adición, apareció Gabriel Magalhaes para conectar un córner de Martin Ødegaard y desatar la locura de los Gunners.

Con este triunfo, Arsenal llegó a 13 puntos, dos menos que Liverpool, y se mete de lleno en la pelea por la cima de la liga inglesa. Newcastle, en tanto, dejó escapar un partido que parecía controlado y continúa en la mitad de la tabla.

