El Gobierno evalúa frenar la instalación de una antena espacial china

El Ejecutivo definió que no habilitará el ingreso de materiales para completar la obra en San Juan. Tampoco firmará la renovación del convenio que venció este año.

Hoy 11:50

El Gobierno profundiza su alineamiento con los Estados Unidos y evalúa frenar la instalación de una antena espacial china en San Juan. Se trata del Radio Telescopio Chino-Argentino (CART), que tiene un diámetro de cuarenta metros y está ubicado en el Parque Nacional El Leoncito. El Ejecutivo definió que no habilitará el ingreso de materiales restantes para completar la obra.

“Todo lo que llegue, no se va a mover de la Aduana. Eso no va a avanzar”, expresan en Nación. Según pudo saber TN, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene bajo control un cargamento de metales y pinturas para el plato del CART. Un grupo de dieciocho técnicos chinos está esperando su autorización para viajar a la Argentina y ejecutar el armado de piezas.

La Casa Rosada también decidió no sumarse a una renovación del convenio que se firmó en 2015 con un vencimiento a diez años. El acuerdo abarcó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), al Gobierno de San Juan, al Observatorio Astronómico Nacional de China y a la Universidad Nacional de San Juan, a través del Observatorio Félix Aguilar.

Las autoridades de la UNSJ sostienen que los avances del proyecto se encuentran en 50% -el ensamble está en 70%- porque resta la construcción de tres estructuras con fondos de la Academia de Ciencias de China que llegan a más de US$3 millones. Contempla una sala de observación y operaciones, un centro astronómico y un edificio para hospedaje de los científicos.

El Gobierno trabaja además en un plan de acción sobre la base china en Neuquén, que se construyó tras la firma en 2012 de un acuerdo entre la empresa China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) por la instalación de la antena y posterior explotación de un terreno de 200 hectáreas por 50 años.

“Estamos definiendo cómo avanzar, pero la decisión es reducir la presencia china en el país”, expresan en Nación. Los avances contra Beijing se dan en el marco del viaje que Javier Milei realizó a los Estados Unidos, en el que se reunió con Donald Trump y consiguió el respaldo financiero del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, para cubrir el pago de deuda de enero de US$4000 millones.

En el Ejecutivo reconocen que la cancelación del swap con China es una de las condiciones de la administración estadounidense para avanzar con un canje de monedas del Tesoro por US$20.000 millones junto con una línea de crédito del Fondo de Estabilización Cambiaria. “Una vez que esté definido el monto y los detalles, vamos a avanzar”, agregan.

Otro de los puntos en evaluación es el proceso de construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, más allá de que Nación firmó en julio un memorándum de entendimiento para reactivar la segunda obra. El acuerdo incluyó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al gobernador Claudio Vidal y a los representantes de la energética y a quienes integran la unión transitoria de empresas (UTE), que está a cargo de la construcción.