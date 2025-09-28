Con gol de Buendía, Aston Villa consiguió su primera victoria en la Premier ante Fulham

Por la sexta fecha del certamen inglés, los Villanos se quedaron con la victoria por 3 a 1 ante los Cottagers con el Dibu desde el inicio y Emiliano ingresando en el complemento.

Hoy 13:10

El Aston Villa rompió la mala racha en la Premier League y consiguió su primer triunfo en la temporada al derrotar 3-1 a Fulham en la sexta fecha. El equipo de Birmingham tuvo como protagonistas a los argentinos: Dibu Martínez, que volvió al arco tras una molestia, y Emiliano Buendía, autor del gol que sentenció la goleada.

El inicio no fue fácil para los Villanos, ya que Raúl Jiménez sorprendió a los 2 minutos y puso en ventaja a la visita. Sin embargo, el equipo de Unai Emery reaccionó a tiempo y lo dio vuelta gracias a Watkins (37’) y John McGinn (49’), en una jugada que contó con la asistencia de Buendía.

La gran ovación llegó a los 50’, cuando Lucas Digne combinó con Watkins y la pelota, tras un rebote, quedó en los pies de Buendía. El argentino definió con un derechazo imparable y decretó el 3-1 definitivo, marcando así su primer gol en siete partidos en esta temporada.

Con este triunfo, el Aston Villa llegó a 6 puntos y salió de la zona baja, ubicándose en la posición 16°. Su próximo desafío será por la Europa League, el jueves 2 de octubre a las 16:00 (hora argentina) frente al Feyenoord. En tanto, por la Premier volverá a jugar el domingo 5 ante Burnley, nuevamente como local.