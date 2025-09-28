Ingresar
Con gol de Buendía, Aston Villa consiguió su primera victoria en la Premier ante Fulham

Por la sexta fecha del certamen inglés, los Villanos se quedaron con la victoria por 3 a 1 ante los Cottagers con el Dibu desde el inicio y Emiliano ingresando en el complemento.

El Aston Villa rompió la mala racha en la Premier League y consiguió su primer triunfo en la temporada al derrotar 3-1 a Fulham en la sexta fecha. El equipo de Birmingham tuvo como protagonistas a los argentinos: Dibu Martínez, que volvió al arco tras una molestia, y Emiliano Buendía, autor del gol que sentenció la goleada.

El inicio no fue fácil para los Villanos, ya que Raúl Jiménez sorprendió a los 2 minutos y puso en ventaja a la visita. Sin embargo, el equipo de Unai Emery reaccionó a tiempo y lo dio vuelta gracias a Watkins (37’) y John McGinn (49’), en una jugada que contó con la asistencia de Buendía.

La gran ovación llegó a los 50’, cuando Lucas Digne combinó con Watkins y la pelota, tras un rebote, quedó en los pies de Buendía. El argentino definió con un derechazo imparable y decretó el 3-1 definitivo, marcando así su primer gol en siete partidos en esta temporada.

Con este triunfo, el Aston Villa llegó a 6 puntos y salió de la zona baja, ubicándose en la posición 16°. Su próximo desafío será por la Europa League, el jueves 2 de octubre a las 16:00 (hora argentina) frente al Feyenoord. En tanto, por la Premier volverá a jugar el domingo 5 ante Burnley, nuevamente como local.

