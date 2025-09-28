Ivana Figueiras y Darío Cvitanich confirmaron su romance con una selfie en las redes

Después de semanas de rumores, la modelo y el exfutbolista compartieron imágenes juntos en Instagram y blanquearon su relación con gestos de naturalidad y complicidad.

Hoy 12:19

El mundo del espectáculo venía siguiendo de cerca los rumores que vinculaban a Ivana Figueiras con Darío Cvitanich. Finalmente, la pareja decidió hacer pública su relación a través de las redes sociales. Primero fue el exdelantero quien publicó una imagen que se viralizó rápidamente; luego, la modelo reforzó la confirmación con una divertida selfie que dejó ver la complicidad entre ambos.

En sus historias de Instagram, Ivana compartió la postal frente a un gran espejo: sonrisa amplia, gesto descontracturado y un look deportivo con toques audaces, mientras sostenía el celular para capturar el momento. A su lado, Cvitanich la abrazaba con naturalidad, vistiendo un conjunto clásico de jean y remera blanca, acompañado de una sonrisa franca. La instantánea transmitió cercanía y frescura, alejándose de las producciones posadas.

Cabe recordar que días atrás ya habían dado un primer indicio al publicar una foto hogareña, recostados juntos en un sillón, en un entorno íntimo y sin mensajes ni frases añadidas. Esa primera señal bastó para despertar las especulaciones de sus seguidores.

Con esta nueva imagen, Figueiras y Cvitanich dejaron en claro que su relación atraviesa un presente de alegría y naturalidad, conquistando a sus seguidores con un gesto simple pero contundente: mostrarse tal como son.