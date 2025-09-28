La Policía de la Provincia reforzó su cuerpo montado con nueva tropilla de caballos

La nueva tropilla de 10 caballos pasará a integrar el Cuerpo de Policía Montada. La inversión se enmarca en el plan de modernización y ampliación de recursos que impulsa la fuerza.
En un paso más hacia el fortalecimiento de la institución, la Policía de la Provincia presentó este viernes una nueva tropilla de 10 caballos que pasarán a integrar el Cuerpo de Policía Montada.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La inversión se enmarca en el plan de modernización y ampliación de recursos que impulsa la fuerza para potenciar sus capacidades operativas y protocolares.
Los equinos, de entre 5 y 6 años, mestizos de razas cuarto de milla y criollo, llegaron en óptimas condiciones sanitarias y ya fueron evaluados por veterinarios policiales, quienes certificaron su buen estado de salud tras rigurosos controles clínicos.
Nueva tropilla
La nueva tropilla viene a completar y reforzar el plantel existente, lo que permitirá optimizar las labores de patrullaje, búsqueda de personas, prevención del delito y seguridad en eventos masivos, además de su tradicional participación en actos protocolares y ceremoniales.
Si bien los caballos ya se encuentran domados, en los próximos días el personal especializado de la Montada iniciará un proceso de adaptación y entrenamiento, con rutinas de ejercicios y prácticas de campo destinadas a garantizar un desempeño seguro y eficiente cuando comiencen a ser montados.
Con esta incorporación, dentro de las políticas de Seguridad del Gobierno de la Provincia e impulsado Secretaria de Seguridad, la Policía de Santiago del Estero ratifica su compromiso en seguir invirtiendo en equipamiento y recursos que refuercen la seguridad pública y la presencia de la institución en cada rincón de nuestro territorio provincial.