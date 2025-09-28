La Policía de la Provincia reforzó su cuerpo montado con nueva tropilla de caballos

La nueva tropilla de 10 caballos pasará a integrar el Cuerpo de Policía Montada. La inversión se enmarca en el plan de modernización y ampliación de recursos que impulsa la fuerza.

Hoy 12:46

En un paso más hacia el fortalecimiento de la institución, la Policía de la Provincia presentó este viernes una nueva tropilla de 10 caballos que pasarán a integrar el Cuerpo de Policía Montada.

La inversión se enmarca en el plan de modernización y ampliación de recursos que impulsa la fuerza para potenciar sus capacidades operativas y protocolares.

Los equinos, de entre 5 y 6 años, mestizos de razas cuarto de milla y criollo, llegaron en óptimas condiciones sanitarias y ya fueron evaluados por veterinarios policiales, quienes certificaron su buen estado de salud tras rigurosos controles clínicos.

La nueva tropilla viene a completar y reforzar el plantel existente, lo que permitirá optimizar las labores de patrullaje, búsqueda de personas, prevención del delito y seguridad en eventos masivos, además de su tradicional participación en actos protocolares y ceremoniales.

Si bien los caballos ya se encuentran domados, en los próximos días el personal especializado de la Montada iniciará un proceso de adaptación y entrenamiento, con rutinas de ejercicios y prácticas de campo destinadas a garantizar un desempeño seguro y eficiente cuando comiencen a ser montados.

Con esta incorporación, dentro de las políticas de Seguridad del Gobierno de la Provincia e impulsado Secretaria de Seguridad, la Policía de Santiago del Estero ratifica su compromiso en seguir invirtiendo en equipamiento y recursos que refuercen la seguridad pública y la presencia de la institución en cada rincón de nuestro territorio provincial.