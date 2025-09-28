Preocupación de los vecinos del barrio René Favaloro por los constantes robos

A través del WhatsApp de las Noticias, lectores de Diario Panorama hicieron conocer sus temores y enojos ante los constantes hechos delictivos que deben soportar.

Hoy 13:38

A los delincuentes no les importa día, horario ni clima para llevarse algo de valor (aunque sea escaso) de las viviendas del barrio René Favaloro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Caños, mangueras, focos, bicicletas, ropa, calzados, lo que se pueda ocurri a usted en este momento, ellos ya se lo llevaron”, expresaba indignada en su mensaje una vecina del barrio y lectora de Diario Panorama.

También hizo llegar un video de la madrugada del sábado, momento en que se registraban fuertes ráfagas de viento en la Capital, donde se puede ver a una persona joven pasando por unas de las calles del barrio.

Indicó que la vecina que proporcionó las imágenes, sufrió el robo de dos reflectores led que tenía para iluminar el frente de su vivienda y la vereda.

La mujer agregó que los vecinos ya ni siquiera intentan hacer las denuncias, ya que roban una cantidad innumerable de veces que ya se torna una perdida de tiempo, destacando que así sea un foco, un caño, una planta o cualquier cosa que se lleven, por más insignificante que sea su valor, es un perjuicio para quienes lo sufren.

Ante esta situación solicitan a las autoridades a tomar algún tipo de medida: “Ya que los ánimos caldeados de los vecinos podrían desembocar en duras medidas contra los delincuentes si son atrapados por los vecinos”, advirtió la vecina.