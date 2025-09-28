Golazo de Soulé y triunfo de la Roma para meterse en el podio de la Serie A

El delantero argentino selló el 2-0 ante Hellas Verona y dejó a los de Gasperini como escoltas de Napoli en la tabla.

Hoy 13:08

La Roma consiguió un triunfo clave en la quinta fecha de la Serie A al derrotar por 2-0 a Hellas Verona como local y meterse en el lote de arriba. El encargado de liquidar el partido fue Matías Soulé, delantero de la Selección Argentina, quien volvió a mostrar su calidad en un momento decisivo.

El marcador se abrió temprano, a los 7 minutos, con el tanto del ucraniano Dovbyk, que puso en ventaja a los dirigidos por Gian Piero Gasperini. A partir de allí, el conjunto romano manejó los tiempos y esperó el momento justo para asegurar los tres puntos en casa.

La jugada determinante llegó a los 79’, cuando Soulé apareció dentro del área chica para recibir una asistencia en velocidad y definir con categoría de frente al arco. El gol selló el 2-0 y desató la alegría en el Olímpico, que ovacionó al argentino.

Con esta victoria, la Roma alcanzó las 12 unidades y quedó segunda en la tabla, sólo por detrás de Napoli, que tiene la misma cantidad de puntos pero un partido menos disputado. La ilusión en la capital italiana se enciende con el gran presente del equipo y con el protagonismo creciente de Soulé.