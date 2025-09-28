Canal 7 invita a revivir el homenaje al padre Sergio Marinelli en Uniendo Pueblos

El último capítulo de la serie conmemorativa por los 60 años del canal recorrió la ciudad de Bandera Bajada y rindió un emotivo tributo al sacerdote italiano.

Hoy 13:22

Como parte de las celebraciones por su 60º aniversario, Canal 7 de Santiago del Estero estrenó un nuevo capítulo de Uniendo Pueblos, producción audiovisual que recorre distintos rincones de la provincia para rescatar historias de vida y tradiciones de su gente. En esta última entrega, emitida este domingo al mediodía, la visita fue a la ciudad de Bandera Bajada, donde se realizó un homenaje al padre Sergio Marinelli.

El especial repasó la trayectoria del sacerdote italiano, su misión pastoral en las comunidades del interior y el legado espiritual que marcó a generaciones. Con testimonios de vecinos, imágenes de su labor cotidiana y recuerdos de quienes compartieron su camino, el capítulo destacó la huella imborrable que dejó en la provincia.

Quienes no pudieron ver la emisión en vivo, aún tienen la oportunidad de revivir este homenaje a través de YouTube y redes sociales de Canal 7. Una invitación a reencontrarse con un ciclo que, en el marco de los 60 años de la emisora, supo celebrar la identidad y la memoria de los pueblos santiagueños.