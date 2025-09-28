Trasladan a Buenos Aires al quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de manejar la camioneta en la que se subieron las víctimas. Fue arrestado en Bolivia tras darse a la fuga.

Hoy 14:00

El quinto detenido por el triple crimen de Florencio Varela, identificado como Lázaro Víctor Sotacuro, comenzó su traslado desde Jujuy hacia Buenos Aires, donde arribará por la noche.

El sospechoso, de 41 años y nacionalidad peruana, había sido arrestado el viernes en la localidad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera desde Jujuy para intentar escapar. Fue hallado en un hostal y, desde entonces, permaneció alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

El operativo de traslado inició este domingo cerca de las 11 de la mañana. Según trascendió, Sotacuro viaja en avión desde Jujuy hasta Córdoba —con una escala técnica para recarga de combustible— y luego continuará hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El tiempo estimado del trayecto completo es de unas cinco horas y media.

La investigación que derivó en su captura se aceleró cuando los investigadores detectaron que Sotacuro había viajado en micro hacia Jujuy. Desde allí, la pista condujo a los agentes hasta Bolivia, donde finalmente fue detenido.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que ya está en marcha el proceso de extradición para que el acusado enfrente a la Justicia argentina.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, detalló en diálogo con TN: “Sabemos que es propietario de uno de los vehículos vinculados en el hecho y que por eso se habría dado a la fuga. Esta noche, entre las 20 y las 20:30, fue aprehendido en el límite de la ciudad de Villazón”.

Con este arresto, ya son cinco los detenidos en el marco de la causa por el brutal crimen que conmocionó a Florencio Varela.