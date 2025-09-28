El golazo imposible de Messi en un desafío con De Paul durante un entrenamiento

El capitán del Inter Miami sorprendió con un tiro desde atrás del arco en una divertida competencia con su compañero y amigo Rodrigo De Paul.

Hoy 15:02

Con la mente puesta en el duelo de este sábado frente a Toronto FC, el plantel del Inter Miami se entrenó en el Florida Blue Training Center bajo las órdenes de Javier Mascherano. En medio de la práctica, Lionel Messi y Rodrigo De Paul protagonizaron un desafío que dejó una perlita viral.

Desde atrás de uno de los arcos, ambos campeones del mundo intentaron un disparo casi imposible. Primero fue De Paul, que le dio efecto al balón y estuvo cerca de marcar, pero la pelota se estrelló en el travesaño.

Acto seguido, Messi tomó la posta y, con un zurdazo preciso, hizo que la pelota superara el travesaño, picara antes del arco y, gracias a la rosca, terminara entrando de manera espectacular.

La reacción no se hizo esperar: De Paul salió corriendo a festejar con su amigo, mientras el “10” celebraba con una sonrisa cómplice. El divertido momento se volvió rápidamente viral, mostrando una vez más la magia y precisión del capitán argentino incluso en los entrenamientos.