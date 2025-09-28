Ingresar
Este lunes no habrá actividad comercial debido al feriado por el "Día del Empleado de Comercio"

La decisión fue confirmada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago, a través de su titular, Víctor Paz, quien explicó que la medida fue consensuada con las cámaras empresariales de todo el país.

Hoy 15:23

Este lunes 29 de septiembre, no habrá actividad comercial en toda la provincia de Santiago del Estero, debido al feriado por el Día del Empleado de Comercio, que originalmente se conmemoró el 26 de septiembre pero fue trasladado a esta fecha.

La decisión fue confirmada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago, a través de su titular, Víctor Paz, quien explicó que la medida fue consensuada con las cámaras empresariales de todo el país. La razón principal para el cambio de fecha fue que los viernes y sábados son los días de mayor demanda para los comercios, por lo que se decidió postergar el día no laborable para no afectar tanto a las ventas.

Paz destacó que, incluso las grandes cadenas comerciales se sumarán a la medida y no brindarán atención al público durante esta jornada. Sin embargo, aquellos comercios que decidan abrir, deberán ser atendidos exclusivamente por sus propios dueños, ya que no se permitirá la presencia de empleados.

