Crece la tendencia de vivir solo: en Argentina el fenómeno ya alcanzó a 4 millones de hogares

La tendencia crece entre jóvenes, adultos mayores y en las grandes ciudades, y redefine el mapa habitacional del país.

Hoy 15:42

Cada vez más argentinos eligen –o se ven impulsados– a vivir solos. Hoy, uno de cada cuatro hogares urbanos es unipersonal, lo que equivale a casi 3,7 millones de viviendas en todo el país. Se trata de una tendencia en expansión que duplicó los registros de comienzos de siglo y que está transformando la estructura social y habitacional.

Según un informe de la fundación Tejido Urbano basado en datos del INDEC, en 2001 apenas el 12,2% de los hogares eran unipersonales. Para 2022, la cifra trepó al 24,8%, lo que representa una triplicación en la cantidad absoluta: de 1,3 a 3,7 millones de hogares. En términos poblacionales, el porcentaje de personas que viven solas pasó del 3,7% al 8,7% en el mismo período.

El fenómeno atraviesa todas las edades, aunque el mayor salto se dio entre los jóvenes de 20 a 39 años: allí, la cantidad de personas que viven solas creció un 137%. Este grupo explica más de un tercio de los nuevos hogares unipersonales creados entre 2010 y 2022. También hay un fuerte peso en adultos mayores: uno de cada cuatro mayores de 65 años vive solo, proporción que llega al 34% en la Ciudad de Buenos Aires y al 32% en La Pampa.

Fernando Álvarez de Celis, director de la fundación, explicó que esta tendencia responde a dos procesos: “Por un lado, el envejecimiento poblacional y la mayor esperanza de vida. Por el otro, un fenómeno más reciente: el aumento de adultos jóvenes que viven solos, producto del retraso en la conformación de pareja, separaciones o transformaciones en los hogares”.

La distribución territorial muestra grandes contrastes. CABA encabeza el ranking con el 39,1% de hogares unipersonales, seguida por provincias pampeanas y patagónicas, donde rondan entre el 25% y el 30%. En cambio, en provincias del NOA como Tucumán, Salta, Santiago del Estero o San Juan, menos del 20% de los hogares son unipersonales y predominan los más numerosos.

En cuanto al género, predomina la presencia femenina, sobre todo en distritos como CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, en gran medida por la viudez en adultos mayores. Sin embargo, en Patagonia se invierte la tendencia, con más hombres viviendo solos.

El fenómeno también se vincula a factores económicos. Los hogares unipersonales se concentran en departamentos (36%) y en el mercado de alquiler: un 32% alquila, frente al 19% de los hogares de convivencia. No obstante, presentan menores indicadores de pobreza: solo el 4% registra Necesidades Básicas Insatisfechas, frente al 7,3% en el resto.

El perfil típico de quienes viven solos es el de un adulto mayor o un joven adulto que aún no formó familia o atravesó una separación. Entre ellos se destacan jubilados (38%) y trabajadores de sectores como servicios financieros, educación, salud y administración pública. En contraste, son menos frecuentes en rubros como construcción, industria, comercio o transporte.

La expansión de los hogares unipersonales está estrechamente ligada a procesos sociales más amplios: envejecimiento de la población, cambios en los patrones familiares, mayor independencia de los jóvenes y transformaciones del mercado inmobiliario. Un fenómeno que, según los especialistas, seguirá en ascenso en los próximos años y que redefine la manera en que los argentinos habitan sus ciudades.