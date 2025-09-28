Trump anunció avances en las negociaciones de paz en Medio Oriente antes de recibir a Netanyahu en la Casa Blanca

A días de la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Donald Trump dejó entrever un avance en las negociaciones de paz para poner fin al conflicto en Gaza, prometiendo un acuerdo que recupere a los rehenes y ponga fin a la guerra.

Hoy 17:30

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó un avance significativo en las negociaciones de paz en Medio Oriente, justo antes de recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca este lunes.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump expresó: “Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, y agregó en letras mayúsculas: “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”. Estas declaraciones coinciden con un clima de expectativas en torno a una posible resolución del conflicto en Gaza, que lleva casi dos años de enfrentamientos.

El viernes, durante un intercambio con periodistas, Trump comentó que había alcanzado lo que consideró un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza. El gobierno de Estados Unidos había presentado a principios de semana un nuevo plan de paz ante Netanyahu, así como ante varios países árabes y musulmanes, en un esfuerzo por desescalar el conflicto.

"Será un acuerdo que recupere a los rehenes y pondrá fin a la guerra", afirmó Trump, al dar detalles sobre el posible acuerdo. Estas palabras generan cierto optimismo respecto a una resolución pacífica de la situación, aunque aún no se conocen los detalles específicos de los compromisos entre las partes involucradas.

Este lunes, Trump recibirá a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, donde se espera que ambos líderes negocien los últimos detalles de un acuerdo de paz que podría poner fin a la violencia en Gaza. Las conversaciones se producen en un contexto tenso y complicado, con miles de víctimas en Gaza y una creciente presión internacional para que se alcance un cese de hostilidades duradero.

La guerra en Gaza comenzó hace casi dos años y ha provocado un alto costo humano en ambos lados del conflicto, con miles de muertos y heridos. Los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución pacífica han sido constantes, pero las negociaciones han fracasado en el pasado debido a la complejidad del conflicto y las diferencias entre las partes.

A la espera de los detalles de las conversaciones, la comunidad internacional sigue de cerca la visita de Netanyahu a la Casa Blanca, que podría marcar un hito en la diplomacia internacional si se logra avanzar en la paz en la región.