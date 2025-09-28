Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte

En un conmovedor mensaje publicado en Instagram, Cris Morena recordó a su hija Romina Yan, al cumplirse 15 años de su muerte, y a su nieta Mila, quien falleció hace dos meses en un accidente en Miami.

Hoy 17:53

Cris Morena compartió un desgarrador posteo a través de sus redes sociales, donde rememoró con dolor la pérdida de su hija Romina Yan, quien murió hace 15 años, y de su nietita Mila, quien falleció trágicamente en un accidente en Miami hace tan solo dos meses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de su cuenta de Instagram, la productora usó por primera vez las redes sociales para hablar sobre el inmenso dolor que atraviesa su familia, visibilizando la tragedia que marcó su vida. "Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias", escribió Cris en su publicación, haciendo referencia tanto a su hija como a su nieta.

Además, la productora compartió una ilustración de Romina y Mila, dos figuras fundamentales en su vida, reflejando con amor la unión espiritual que siente con ellas. En el mensaje, Cris expresó: "Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno".

Cris también reflexionó sobre el impacto de estas pérdidas en su vida y la manera en que ambas continúan siendo su fuerza vital: "Duele y cómo duele... Pero también son mi súperpoder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos".

Finalmente, la productora dejó un mensaje lleno de amor y esperanza: "La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor", escribió con lágrimas en los ojos, pero también con un profundo sentido de amor y conexión espiritual con sus seres amados.

El 28 de septiembre será siempre una fecha que Cris Morena recordará con profunda emoción y cariño, uniendo a su hija y a su nieta en un homenaje lleno de amor y fuerza.