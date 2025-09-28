Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 28º
X
WhatsApp

Video: un malviviente fue grabado mientras robaba focos de las viviendas del Bº Autonomía

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando el malviviente se desplazaba por las calles del barrio, aprovechando la oscuridad para delinquir.

Hoy 18:22

Un robo en el barrio Autonomía fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que un delincuente sustraía focos de varias viviendas en la zona. Los lectores de Diario Panorama enviaron dichos videos al WhatsApp de las Noticias de la Gente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando el malviviente se desplazaba por las calles del barrio, aprovechando la oscuridad para robar focos de las casas, dejando a los vecinos sin iluminación.

Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar al sospechoso, y la denuncia ya fue presentada ante la policía, quienes iniciaron la investigación para dar con el delincuente y recuperar los objetos robados.

TEMAS Robos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comercio ganó en los penales y se consagró campeón del Clausura "60 años de Canal 7"
  2. 2. Termas: atraparon a “Ratita” por abuso sexual y robo calificado
  3. 3. Güemes ganó en la Isla y aseguró su permanencia en la Primera Nacional
  4. 4. Otra víctima fatal: murió motociclista que había protagonizado un violento accidente
  5. 5. La Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Pastor Luna para la realización de una autopsia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT