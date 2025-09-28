Video: un malviviente fue grabado mientras robaba focos de las viviendas del Bº Autonomía

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando el malviviente se desplazaba por las calles del barrio, aprovechando la oscuridad para delinquir.

Hoy 18:22

Un robo en el barrio Autonomía fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que un delincuente sustraía focos de varias viviendas en la zona. Los lectores de Diario Panorama enviaron dichos videos al WhatsApp de las Noticias de la Gente.

El hecho ocurrió en la noche del sábado, cuando el malviviente se desplazaba por las calles del barrio, aprovechando la oscuridad para robar focos de las casas, dejando a los vecinos sin iluminación.

Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar al sospechoso, y la denuncia ya fue presentada ante la policía, quienes iniciaron la investigación para dar con el delincuente y recuperar los objetos robados.