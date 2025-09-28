Allanamiento en el barrio Independencia: detuvieron a un hombre por amenazas calificadas

Durante el procedimiento, se secuestró un cuchillo Tramontina relacionado con la causa.

Hoy 18:21

En la mañana de hoy, personal de la Comisaría Comunitaria N°16 de la Mujer y la Familia llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Independencia. El procedimiento fue realizado en cumplimiento de un oficio judicial en el marco de una causa por amenazas calificadas.

El allanamiento, que fue autorizado por la jueza interviniente y solicitado por la fiscal de turno, tuvo como imputado a un hombre de 31 años, de apellido Toledo.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron un arma blanca tipo cuchillo Tramontina con sierra, relacionado con los hechos de amenazas investigados. El procedimiento se desarrolló sin incidentes, sin necesidad de ejercer violencia sobre las personas ni los objetos presentes en el lugar.

El detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Comunitaria N°54, quedando a disposición de la Justicia para el desarrollo de las actuaciones pertinentes.