Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 28º
X
País

El abogado de la familia de Lara Gutiérrez aseguró que el triple crimen en Florencio Varela involucra a más personas

Gonzalo Fuenzalida expresó sus dudas sobre los detenidos hasta el momento y aseguró que la brutalidad del crimen apunta a un grupo narco involucrado.

Hoy 18:27

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años asesinada en el brutal triple crimen ocurrido en Florencio Varela, brindó una entrevista donde expresó sus dudas sobre los detenidos hasta el momento. Según el letrado, la brutalidad del ataque a las tres adolescentes no coincide con los sospechosos actualmente arrestados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Seguro hay más involucrados”, sostuvo Fuenzalida, quien también rechazó la hipótesis de que las víctimas hayan estado vinculadas a delitos de tipo “viudas negras”. El abogado fue tajante al afirmar que este caso tiene la “firma de un grupo narco”, destacando que “fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia”. En este sentido, explicó que los atacantes actuaron con un salvajismo poco habitual, lo que podría sugerir que se trata de un grupo inexperto.

Fuenzalida también remarcó las falencias que hubo en la búsqueda inicial de las chicas. Aseguró que el abuelo de una de las víctimas se presentó en la comisaría tras la desaparición, pero le informaron que debía esperar 48 horas antes de que la policía pudiera hacer algo al respecto. Esto dejó abierta la posibilidad de que no se haya actuado con la urgencia requerida o incluso que se haya intentado ayudar indirectamente en la desaparición de las jóvenes, una línea de investigación que sigue siendo analizada.

Respecto a los detenidos, Fuenzalida opinó que no existen elementos suficientes que vinculen a las víctimas con la organización criminal implicada en el caso. Sin embargo, valoró positivamente el cambio de fiscalía que se produjo en la causa, lo que llevó a nuevas detenciones. El caso, que antes estaba bajo la dirección de Gastón Dupláa, ahora está en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, quien se mostró conforme con la evolución de la investigación.

El caso sigue siendo un misterio, mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles detrás de este trágico crimen que conmocionó a la sociedad.

TEMAS Florencio Varela femicidios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Comercio ganó en los penales y se consagró campeón del Clausura "60 años de Canal 7"
  2. 2. Termas: atraparon a “Ratita” por abuso sexual y robo calificado
  3. 3. Güemes ganó en la Isla y aseguró su permanencia en la Primera Nacional
  4. 4. Otra víctima fatal: murió motociclista que había protagonizado un violento accidente
  5. 5. La Justicia ordenó exhumar el cuerpo de Pastor Luna para la realización de una autopsia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT