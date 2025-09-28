El abogado de la familia de Lara Gutiérrez aseguró que el triple crimen en Florencio Varela involucra a más personas

Gonzalo Fuenzalida expresó sus dudas sobre los detenidos hasta el momento y aseguró que la brutalidad del crimen apunta a un grupo narco involucrado.

Hoy 18:27

Gonzalo Fuenzalida, abogado de la familia de Lara Gutiérrez, la joven de 15 años asesinada en el brutal triple crimen ocurrido en Florencio Varela, brindó una entrevista donde expresó sus dudas sobre los detenidos hasta el momento. Según el letrado, la brutalidad del ataque a las tres adolescentes no coincide con los sospechosos actualmente arrestados.

“Seguro hay más involucrados”, sostuvo Fuenzalida, quien también rechazó la hipótesis de que las víctimas hayan estado vinculadas a delitos de tipo “viudas negras”. El abogado fue tajante al afirmar que este caso tiene la “firma de un grupo narco”, destacando que “fue el mismo modus operandi que los carteles de México y Colombia”. En este sentido, explicó que los atacantes actuaron con un salvajismo poco habitual, lo que podría sugerir que se trata de un grupo inexperto.

Fuenzalida también remarcó las falencias que hubo en la búsqueda inicial de las chicas. Aseguró que el abuelo de una de las víctimas se presentó en la comisaría tras la desaparición, pero le informaron que debía esperar 48 horas antes de que la policía pudiera hacer algo al respecto. Esto dejó abierta la posibilidad de que no se haya actuado con la urgencia requerida o incluso que se haya intentado ayudar indirectamente en la desaparición de las jóvenes, una línea de investigación que sigue siendo analizada.

Respecto a los detenidos, Fuenzalida opinó que no existen elementos suficientes que vinculen a las víctimas con la organización criminal implicada en el caso. Sin embargo, valoró positivamente el cambio de fiscalía que se produjo en la causa, lo que llevó a nuevas detenciones. El caso, que antes estaba bajo la dirección de Gastón Dupláa, ahora está en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Adrián Arribas, quien se mostró conforme con la evolución de la investigación.

El caso sigue siendo un misterio, mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles detrás de este trágico crimen que conmocionó a la sociedad.