Comercio Central Unidos gritó campeón en el fútbol santiagueño tras 20 años

El Tripero levantó el Torneo Clausura 2025 y cortó una racha de dos décadas sin títulos tras vencer en los penales a Sportivo Fernández por 5 a 4 luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario.

Hoy 19:29

El Club Comercio Central Unidos escribió una nueva página en su rica historia al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Santiagueña de Fútbol, un logro que le permitió volver a festejar en Primera después de 20 años de sequía. El Tripero alcanzó su 13° título oficial tras vencer en los penales a Sportivo Fernández por 5 a 4 luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario.

A lo largo de su trayectoria, Comercio sumó consagraciones en diferentes torneos: en 1939, 1939 y 1940 obtuvo tanto el Torneo Honor como el Torneo Anual. Más tarde celebró en el Torneo Preparación de 1942, 1978, 2005 y 2010, mientras que en el inicio del nuevo milenio conquistó la Liguilla Clasificatoria en 2000 y 2001.

La consagración en este Clausura 2025 no solo amplía la vitrina del club, sino que también devuelve a sus hinchas la alegría de volver a festejar después de casi dos décadas. Además, se aseguró su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.