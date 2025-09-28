Reviví la consagración de Comercio en el Torneo Clausura “Copa 60 años de Canal 7”

Mirá el partido completo del vibrante partido entre Comitiva y el Albiceleste que terminó con el gran festejo rojinegro en barrio Norte.

Hoy 19:56

Comercio festejó a lo grande este domingo una nueva consagración en el fútbol santiagueño. El Tripero venció a Sportivo Fernández en los penales y se quedó con el Torneo Clausura y volvió a gritar campeón después de 20 años, desatando el delirio de su gente.

Reviví el parido que fue transmitido por Canal 7 Satelital de Santiago del Estero para todo la provincia y al mundo a través de su canal de YouTube.