Detuvieron a un hombre acusado de robar cables del Club Central Argentino en La Banda

La Policía recuperó más de 80 metros de cable sustraído tras un operativo en el barrio Los Naranjos. El sospechoso, de 31 años, fue identificado como Chaparro y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 19:53

Un procedimiento policial permitió esclarecer un robo de cables pertenecientes al Club Central Argentino, hecho que se investigaba desde hace varios días en la ciudad de La Banda.

En la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 56 concretaron un allanamiento en el barrio Los Naranjos, donde fue detenido Chaparro, de 31 años, sindicado en la causa caratulada como Robo en perjuicio del Club Central Argentino.

La investigación avanzó tras la declaración de un vecino, quien entregó de manera voluntaria un cable negro de 60 metros que había adquirido al acusado por la suma de $25.000. Poco después, otra mujer aportó un cable subterráneo de 20 metros, asegurando que lo había comprado en efectivo por $30.000.

De esta manera, gracias al accionar policial y a las tareas de investigación del área correspondiente, se logró recuperar los elementos sustraídos y avanzar en la causa, que ya cuenta con un detenido a disposición de la Justicia.