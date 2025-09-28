Los hinchas de River explotaron contra los jugadores: "Ganar y no pensar en qué boliche ir a bailar"

Tras la eliminación en la Copa Libertadores y la derrota ante Riestra de este domingo, el Monumental silbó a varios futbolistas y sacó un repertorio de temas muy crudos.

El Monumental vivió una tarde cargada de tensión en la derrota de River Plate frente a Deportivo Riestra. Como había ocurrido días atrás en el Allianz Parque, luego de la eliminación ante Palmeiras por la Copa Libertadores, los hinchas expresaron su descontento con el equipo con silbidos y un cancionero encendido que apuntó directamente a los jugadores.

El clima adverso se sintió desde el inicio. Durante el anuncio de la formación, Kevin Castaño y Miguel Borja recibieron los silbidos más fuertes, mientras que entre los suplentes también fueron reprobados Sebastián Boselli y Matías Galarza, dos de las incorporaciones más recientes del club. La tensión fue en aumento cuando el Millonario salió al campo y la tribuna entonó un cántico crítico, ya utilizado en Brasil: “Pongan más huevo, pongan más corazón…”.

El desarrollo del partido no ayudó a calmar las aguas. El equipo de Marcelo Gallardo empezó perdiendo, logró empatar, pero Riestra volvió a ponerse en ventaja 2-1. El Monumental respondió con el clásico “Movete, River, movete”. Más tarde, tras la anulación del empate de Borja por posición adelantada, los hinchas redoblaron la protesta con un cántico aún más directo: “Escuchen los jugadores, pongan más huevo si quieren salir campeones…”.

La ovación fue solo para Gallardo, mientras el resto de la plantilla fue apuntada por la gente en una jornada marcada por el enojo y la exigencia. El telón se bajó con una lluvia de silbidos, reflejo del malestar por una actualidad futbolística irregular y en deuda con las expectativas, pese a la gran inversión realizada en el mercado de pases.