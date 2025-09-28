El gobernador Zamora inauguró la nueva Costanera Juan Francisco Borges en el margen izquierdo del Río Dulce

Está compuesta por tres tramos: uno de 350 metros hacia el sur que empalma con la caminería externa al futuro Parque Ecológico; un cruce a bajo nivel del puente de 116 metros y por último el desarrollo hacia el noroeste de 2.150 metros.

Acompañado por un clima agradable y un marco importante de público, el gobernador Gerardo Zamora, junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, dejó formalmente habilitada la nueva pavimentación Costanera Juan Francisco Borges y las playas públicas ubicadas en el margen izquierdo del río Dulce, en el sector de La Banda.

También estuvieron en el corte de cintas el secretario de Deportes, Carlos Dapello; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Gobierno, Marcelo Barbur, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. Además del secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín; la secretaria de Trabajo, Julia Comán; el presidente de Vialidad de la provincia, José Alfano, entre otras autoridades.

La Costanera Juan Francisco Borges está compuesta por tres tramos: uno de 350 metros hacia el sur que empalma con la caminería externa al futuro Parque Ecológico; un cruce a bajo nivel del puente de 116 metros y por último el desarrollo hacia el noroeste de 2.150 metros.

También se realizaron accesos para vehículos y peatones a la zona de playas, donde se hizo el saneamiento de aproximadamente 5 hectáreas, para el esparcimiento y recreación en la zona costera del río.

Toda la obra está perfectamente señalizada e iluminada con sistemas LED, tanto calzada como veredas, dando un aprovechamiento permanente de la misma tanto para vehículos como para peatones y ciclistas.