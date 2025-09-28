La tarjeta verde debutó en el Mundial Sub 20 y se postula como una alternativa al VAR

El Football Video Support (FVS) fue utilizado en la victoria por 2-1 de Ucrania ante Corea del Sur en Valparaíso, Chile.

Hoy 20:42

El Mundial Sub 20 de Chile comenzó con una novedad que promete revolucionar el fútbol: la tarjeta verde, un recurso en etapa de prueba que permite a los técnicos solicitar al árbitro la revisión de una jugada crucial mediante el VAR. La innovación se aplicó por primera vez en la victoria de Ucrania por 2-1 sobre Corea del Sur, en el marco de la fecha inaugural del Grupo B.

La situación se dio a los 52 minutos, cuando Ham Sun-Woo había descontado para los asiáticos. El entrenador europeo utilizó la insignia verde y el juez Keylor Herrera, de Costa Rica, fue a la cabina del VAR, invalidando el tanto por posición adelantada. Antes, el seleccionador coreano Lee Chang-Won había reclamado un posible penal, aunque su pedido fue desestimado.

El elenco ucraniano había sacado ventaja rápidamente con goles de Hennadiy Synchuk (13') y Oleksandr Pyshchur (16'), mientras que Kim Myung-jun descontó a los 79 para los orientales. En el otro encuentro del grupo, Paraguay venció 3-2 a Panamá. Por el Grupo A, el anfitrión Chile superó 2-1 a Nueva Zelanda y Japón derrotó 2-0 a Egipto.

El sistema denominado Football Video Support (FVS) busca optimizar tiempos y abaratar costos en comparación con el VAR. Cada equipo podrá solicitar hasta dos revisiones para goles, penales, expulsiones directas o confusión de identidad.

La expectativa ahora está puesta en el debut de la Selección Argentina, dirigida por Diego Placente, que enfrentará hoy a Cuba desde las 20.00 por el Grupo D. Más adelante, la Albiceleste se medirá con Australia (miércoles) e Italia (sábado).