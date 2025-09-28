Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional por un ascenso y espera rival

El elenco de Chubut venció por 2-1 a Arsenal, que descendió a la Primera B, y se aseguró disputar el duelo por el primer ascenso a la Liga Profesional, ya que ganó la zona A.

Hoy 21:06

Deportivo Madryn venció por 2-1 a Arsenal, que descendió a la Primera B, y se consagró ganador de la Zona A de la Primera Nacional, asegurándose disputar la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Con cinco puntos de ventaja sobre Atlanta, a falta de una fecha, el equipo de Leandro Gracián concretó un logro histórico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto chubutense, que nunca jugó en la máxima categoría, quedó a las puertas de cumplir un sueño largamente anhelado. Los goles de Nicolás Maná y Diego Crego encaminaron el triunfo que desató la ilusión en la Patagonia.

En la Zona B, la definición quedó abierta. Gimnasia de Mendoza igualó 1-1 frente a Chacarita en San Martín y deberá esperar a la última jornada para definir su destino. El Lobo, que no pisa Primera desde la década del 80, lidera con 60 puntos, pero tiene muy cerca a Estudiantes de Caseros (58) y a Estudiantes de Río Cuarto, que con 56 unidades puede quedar a una sola si derrota a Almirante Brown esta noche desde las 19.

La próxima fecha será clave: el equipo de Ariel Broggi recibirá a Defensores de Belgrano, mientras que sus perseguidores también se jugarán todo. Los bonaerenses visitarán a Mitre en Santiago del Estero y los cordobeses viajarán a Salta para enfrentar a Central Norte. El desenlace de la zona definirá al rival de Deportivo Madryn en la final por el ascenso.