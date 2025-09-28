Ingresar
Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya

El accidente ocurrió a la altura del paraje Km 13, cuando una camioneta embistió a varios equinos que se encontraban sobre la calzada. Un segundo vehículo terminó despistándose al intentar evitar la colisión.

Hoy 22:08

Un grave accidente vial se registró en horas de la noche de este domingo en cercanías de la ciudad de Añatuya, cuando una pareja oriunda de Tacañitas que circulaba en una camioneta embistió a varios animales equinos que se encontraban sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del paraje Km 13.

Pasadas las 20 horas, el rodado se desplazaba en sentido hacia Añatuya cuando, de forma repentina, los ocupantes se toparon con los animales en medio de la calzada y no lograron evitar el impacto.

Como consecuencia del siniestro, Darío Ledesma y Silvina Santillán resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladados al Hospital Zonal en un vehículo particular.

Además, otro automóvil que circulaba detrás de la camioneta realizó una maniobra brusca para evitar la colisión y terminó despistándose a un costado de la ruta.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría N.º 41, quienes constataron la situación, asistieron a los heridos y llevaron adelante los procedimientos correspondientes.

