La autocrítica de Gallardo tras la derrota de River contra Riestra:"Me hago cargo del presente del equipo"

El DT del Millonario reconoció errores propios y del plantel luego del 1-2 frente al Malevo en el Monumental.

En un día del hincha de River que terminó teñido de frustración, el Millonario perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura y alcanzó su cuarta derrota consecutiva, una racha inédita desde 2010. La caída, además, lo dejó sin la chance de arrebatarle la cima de la Zona B al Malevo, líder de la competencia.

Tras el encuentro, Marcelo Gallardo enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y realizó una dura autocrítica. “Me hago responsable del presente del equipo. Hemos probado de diferentes maneras, dimos oportunidades y no logramos que fluya. Es una responsabilidad propia de la que me hago cargo”, señaló.

El pedido de disculpas a los hinchas

El entrenador, que atraviesa una de sus semanas más difíciles desde su regreso, fue claro al dirigirse a la gente. “Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a los hinchas. No era el momento en el que queríamos estar y en el día del hincha no pudimos dar vuelta la página”, lamentó.

Gallardo explicó los problemas futbolísticos que arrastra el equipo: “Nos llegan poco y nos convierten. Se nos hace todo muy difícil si el control del juego no lo marcas con presencia defensiva y ofensiva. Hay que hacerse cargo, ser resiliente y esperar reacciones”, sostuvo.

Persistencia y exigencia

Pese al mal momento, el Muñeco descartó bajar los brazos. “Yo no me voy a detener, voy a seguir buscando hasta encontrar una forma que nos represente. Estoy seguro que lo vamos a lograr, aunque a veces lleve más tiempo”, expresó con firmeza.

También dejó un mensaje a su plantel en plena crisis de resultados. “Los futbolistas saben que vienen a un club con mucha exigencia. Ahora hay que poner lo que hay que poner para salir, y los que muestren ese deseo jugarán”, advirtió.

Un equipo “en construcción”

Gallardo ratificó que este River atraviesa un proceso de recambio. “Somos un equipo en construcción porque hubo mucho recambio. Hay jugadores que se insertan rápido, otros necesitan más tiempo. Hoy no tenemos individualidades que atraigan en buenas, por eso hay que trabajar en conjunto”, explicó.

El DT reconoció que está en busca del mejor funcionamiento colectivo: “Cuando tenés una base de jugadores en un nivel alto, el crecimiento es natural. Hoy no la tenemos y eso demora más. Pero no voy a claudicar, estoy convencido de que vamos a salir”, subrayó.

La próxima prueba: Racing

Gallardo cerró mirando al futuro inmediato y marcó el cruce por la Copa Argentina como una instancia decisiva. “Era una semana importante para dar vuelta la página. Nos queda el partido contra Racing para hacernos cargo y mostrar algo distinto”, afirmó, con la esperanza de cortar la racha negativa y devolverle a River un funcionamiento que lo represente.