Darío Sztajnszrajber cerró la 15ª Feria Provincial del Libro con una disertación sobre el amor

Con un balance más que positivo, la feria se consolidó una vez más como un espacio clave para la cultura literaria y la reflexión.

Hoy 22:58

La 15ª Feria Provincial del Libro llegó a su cierre con una disertación de gran impacto a cargo del filósofo y escritor argentino Darío Sztajnszrajber. La charla titulada "Pensar al otro: el amor", se desarrolló en la sala Bernardo Canal Feijóo del Fórum Centro de Convenciones y convocó a un público masivo, que no dudó en hacer largas filas desde temprano para escuchar las reflexiones del pensador sobre uno de los sentimientos más complejos y humanos: el amor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A lo largo de la jornada, Sztajnszrajber profundizó en cómo el amor nos permite pensar al otro desde una perspectiva filosófica, destacando las múltiples dimensiones y desafíos que implica este vínculo humano. El público estuvo cautivo por su claridad y profundidad, disfrutando de un espacio de reflexión y diálogo sobre temas universales que atravesaron las emociones y la racionalidad.

Esta disertación cerró una edición de cinco días de la Feria Provincial del Libro, que se desarrolló de manera simultánea en dos importantes espacios culturales de la ciudad: el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario (CCB). La feria ofreció una completa agenda de presentaciones de autores, talleres, charlas, espectáculos artísticos y stands editoriales, que atrajeron a miles de visitantes, tanto locales como de otras provincias.

Con un balance más que positivo, la feria se consolidó una vez más como un espacio clave para la cultura literaria y la reflexión, y dejó una sensación de satisfacción en los organizadores y el público presente. Sin duda, la charla de Sztajnszrajber fue un broche de oro para una nueva edición que continuará sumando adeptos y destacando la importancia de la literatura y el pensamiento en nuestra sociedad.