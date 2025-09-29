Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 20º
X
Locales

Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde impactará su cronograma de fumigaciones

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I y II).

28/09/2025

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en donde impactará su cronograma de fumigaciones, dando continuidad a su programa anual preventivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I y II).

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera, Froilán y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y Villa Tranquila).

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios General Paz (Dr. Rene Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, "

Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  2. 2. Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte
  3. 3. Un tiroteo y ataque incendiario en una iglesia mormona de Michigan dejó al menos dos muertos y varios heridos
  4. 4. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
  5. 5. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT