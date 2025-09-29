Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios en donde impactará su cronograma de fumigaciones

El lunes se trabajará en los barrios Almirante Brown (Jerarquizado Municipal, amp. 100 viv. Duplex), Islas Malvinas (sector duplex y Parque de la Paz), Jardín, Los Flores (40,50,200 viv. Duplex por Víctor Alcorta y Virgen de Guadalupe) e Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I y II).

28/09/2025

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó los barrios en donde impactará su cronograma de fumigaciones, dando continuidad a su programa anual preventivo.

El martes será el turno de los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril, Cáceres, Reconquista y La Católica.

El miércoles las tareas se localizarán en los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera, Froilán y Altos), Parque Aguirre, Juan XXIII (sector Triángulo) y San Francisco.

El jueves las pulverizaciones se realizarán en los barrios Aeropuerto, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa) y Huaico Hondo (sector Tarapaya y Villa Tranquila).

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios General Paz (Dr. Rene Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, "

Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.