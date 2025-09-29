La Municipalidad realizó una nueva edición de la Travesía en el Dulce con gran participación de jóvenes

El recorrido en equipos de deportistas se cumplió a orillas del rio y el objetivo de la competencia fue promover hábitos saludables, conciencia ambiental e integración comunitaria.

28/09/2025

Con más de 400 participantes, se desarrolló una nueva edición de Travesía en el Dulce organizada por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, un evento deportivo y recreativo que combinó deporte, aventura y naturaleza.

El recorrido en equipos de deportistas se cumplió a orillas del rio y el objetivo de la competencia fue promover hábitos saludables, conciencia ambiental e integración comunitaria.

La actividad formó parte del Mes de las Juventudes en el cual hubo concursos literarios, fotográficos, de artes plásticas, recitales y de otros encuentros para estudiantes.

Entre los ganadores de la Travesía en el Dulce estuvieron en la categoría Masculinos: 1) La Fusión Gym, 2) El Reencuentro y 3) Lions Blue.

En equipos Femeninos: 1) Las Sinmente,

2) y 3) Las Sirenas Gym. En mixtos los primeros puestos fueron para: 1) Los Traviesos, 2) Los Chavitos, y 3) La Fusión Gym Mix.