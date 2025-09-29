Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 20º
X
Locales

La Municipalidad realizó una nueva edición de la Travesía en el Dulce con gran participación de jóvenes

El recorrido en equipos de deportistas se cumplió a orillas del rio y el objetivo de la competencia fue promover hábitos saludables, conciencia ambiental e integración comunitaria.

28/09/2025

Con más de 400 participantes, se desarrolló una nueva edición de Travesía en el Dulce organizada por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, un evento deportivo y recreativo que combinó deporte, aventura y naturaleza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El recorrido en equipos de deportistas se cumplió a orillas del rio y el objetivo de la competencia fue promover hábitos saludables, conciencia ambiental e integración comunitaria.

La actividad formó parte del Mes de las Juventudes en el cual hubo concursos literarios, fotográficos, de artes plásticas, recitales y de otros encuentros para estudiantes.

Entre los ganadores de la Travesía en el Dulce estuvieron en la categoría Masculinos: 1) La Fusión Gym, 2) El Reencuentro y 3) Lions Blue.

En equipos Femeninos: 1) Las Sinmente,

2) y 3) Las Sirenas Gym. En mixtos los primeros puestos fueron para: 1) Los Traviesos, 2) Los Chavitos, y 3) La Fusión Gym Mix.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  2. 2. Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte
  3. 3. Un tiroteo y ataque incendiario en una iglesia mormona de Michigan dejó al menos dos muertos y varios heridos
  4. 4. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
  5. 5. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT