El tiempo para este lunes 29 de septiembre en Santiago del Estero: despejado y con una máxima de 32ºC

Se espera un inicio de semana despejado y con vientos moderados del sector norte.

Hoy 06:13

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y leves del sector norte.

Hacia la tarde, cielo algo nublado, vientos del norte rotando al este y una temperatura máxima que tocaría los 32ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes se presentará inestable, con una máxima de 27ºC y una probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, cielo mayormente nublado y vientos del sector sudeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

