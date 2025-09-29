Valentina Zenere deslumbró en la Milan Fashion Week y cumplió el sueño de conocer a Meryl Streep

La actriz argentina fue invitada de honor en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana, donde impactó con un look total black y vivió un momento inolvidable al encontrarse con una de sus ídolas.

Hoy 06:56

Valentina Zenere volvió a brillar en el mundo de la moda internacional al ser parte de la Milan Fashion Week 2025, donde fue invitada de honor en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana. Su presencia, entre celebridades y personalidades globales, generó repercusión en medios internacionales y se volvió tendencia en redes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para la ocasión, la actriz de En el barro apostó por un look audaz y sofisticado: body de tul y encaje negro, minifalda al tono, botas altas de cuero y un bolso geométrico rígido, acompañados de su cabello lacio y suelto. La propuesta total black fue ampliamente elogiada y reforzó su estilo moderno y elegante.

A su alrededor, Zenere compartió fila con figuras como Gavin Casalegno y Michele Morrone, pero el gran momento de la noche llegó con la aparición de Stanley Tucci y Meryl Streep caracterizados como Nigel y Miranda Priestly, los recordados personajes de El diablo viste a la moda. El gesto fue tomado como un guiño directo a la segunda parte de la película, actualmente en rodaje, y despertó rumores sobre una posible integración del desfile en la trama.

La reacción de Valentina no tardó en llegar a redes sociales. “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!”, escribió en X, y cuando le preguntaron cómo fue estar tan cerca de Meryl Streep, confesó: “Chicas, al lado mío casi... lloro”. Más tarde agregó: “LOCURAS! Manteniendo la compostura. Capa máxima de la vida, no hay mejor que ella”.

El episodio no solo marcó un hito personal para la artista argentina, sino que también la consolidó aún más como referente internacional del estilo y figura indiscutida del momento.