Golpe al narcotráfico: la policía santiagueña secuestró más de 500 panes de cocaína

Estaban ocultos en una camioneta. El procedimiento ese realizó en la localidad de Malbrán. Hay dos salteños detenidos.

Hoy 09:37

La Policía de Santiago del Estero asestó este lunes otro duro golpe al narcotráfico, con el secuestro de un cargamento con un total de 535 panes de cocaína que eran transportados ocultos en tachos de 200 litros.

Dos personas que se movilizaban en una camioneta Toyota Hilux fueron detenidas.

Se trata de uno de los secuestros de sustancias prohibidas más importantes de los últimos años realizados en suelo santiagueño, con un valor varias veces millonario cuyo destino final es motivo de investigación.

El operativo fue llevado adelante sobre ruta 34, en la localidad de Malbrán, departamento Aguirre, estuvo encabezado por personal de la Policía de Malbrán y contó con la asistencia de la División Drogas Peligrosas perteneciente a la Policía de Santiago del Estero.

Fruto de un minucioso trabajo de inteligencia, los efectivos santiagueños pudieron dar con el vehículo proveniente de Salta, en el cual se trasladaba la droga oculta en el interior de tachos, los que fueron sometidos por aparatos de escaneo que permitieron confirmar la sospecha.

El primero de los recipientes contenía 84 panes de cocaína, y en los restantes iban ocultos 129, 155 y 167 paquetes de similares características.

Las investigaciones por parte de la fuerza de seguridad local en torno a este caso siguen adelante, para determinar fehacientemente la procedencia de la sustancia, su destino final y otros detalles del accionar de esta banda de narcotráfico.