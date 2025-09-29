Golpe al narcotráfico: secuestran más de 80 kilos de cocaína ocultos en una camioneta

El procedimiento ese realizó entre las localidades de Malbrán y Pinto. Hay dos salteños detenidos.

Hoy 08:53

Durante las primeras horas de este lunes, un procedimiento permitió el secuestro de más de 80 kilogramos de cocaína ocultas en una camioneta Toyota Hilux.

El hecho se registró en la localidad de Malbrán y permitió además la detención de dos personas que serían oriundas de la provincia de Salta. También se incautaron armas de fuego.

Según informaron fuentes policiales, la droga se encontraba escondida en 4 tachos de metal y estaba fraccionada en panes.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la policía provincial, de destacamentos de Malbrán y Pintos. Ambos ocupantes de la camioneta quedaron a disposición de la Justicia.