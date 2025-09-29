Diputados advierten caída de la actividad y pérdida de empleo en Santa Fe

El estudio de la Comisión de Asuntos Laborales señala que la recesión golpea con fuerza al Gran Rosario y que hay 8 mil puestos privados menos que en 2023.

Hoy 08:07

Un informe de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de Santa Fe mostró el impacto de la recesión nacional en la provincia de Santa Fe. El documento, elaborado junto a la consultora PxQ y presentado por el diputado Joaquín Blanco, advierte que en julio la actividad se retrajo un 2,3% mensual y 1,1% interanual, luego de dos meses consecutivos de caída.

El relevamiento, que toma datos del IPEC, INDEC y el Indicador Mensual de la Actividad Económica, señala que en la provincia hay 8 mil empleos privados menos que en noviembre de 2023. Además, el consumo en supermercados acumula una baja del 15% en 2025. Jóvenes y mujeres aparecen como los grupos más afectados por la precarización laboral.

En el Gran Rosario, la tasa de desocupación subió 1,5 puntos en un año, lo que representa 11 mil personas más sin trabajo. En contraste, el Gran Santa Fe mostró una merma en la cantidad de desocupados, aunque vinculada a una menor participación laboral. Según el informe, en Rosario se concentra la mayor gravedad del problema.

El estudio también advierte sobre la subocupación y el pluriempleo: en la provincia, unas 120 mil personas buscan un segundo o tercer trabajo. En el segundo trimestre de 2025, la Encuesta Permanente de Hogares registró 101 mil ocupados demandantes y 71 mil subocupados en el Gran Rosario, mientras que en el Gran Santa Fe fueron 17 mil y 24 mil, respectivamente.

Finalmente, el informe compara el costo de vida en Rosario y Córdoba frente a Buenos Aires, destacando que en transporte, energía eléctrica y canasta básica las familias del interior destinan un mayor porcentaje de su ingreso para cubrir gastos, debido a la quita de subsidios nacionales.