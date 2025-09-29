El azúcar no es el único enemigo: qué otros alimentos amenazan nuestros dientes

Se trata de cinco productos que no suelen ser parte de las advertencias que tenemos en cuenta para el cuidado de nuestra salud bucal.

Hoy 08:12

Cuando hablamos de salud bucal y de la necesidad de cuidar nuestros dientes, el azúcar parece ser el principal adversario a enfrentar. Pero la verdad es que hay varios alimentos más a los que no vemos como una amenaza y que sin embargo lo son. Son percibidos como saludables o inocuos, pero pueden favorecer las caries y la erosión del esmalte si no se consumen con prudencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los problemáticos

Dentro de ese grupo están los frutos secos deshidratados. Aunque suelen considerarse una alternativa nutritiva, estos productos concentran cantidades importantes de azúcar y presentan una textura pegajosa que se adhiere prolongadamente a los dientes.

Esta característica facilita que las bacterias responsables de las caries se alimenten y mantengan la exposición al ácido, que es la principal causa de erosión del esmalte dental. Para mitigar el efecto negativo, se recomienda ingerirlos junto con otros alimentos que estimulen la producción de saliva, lo que favorece la eliminación de los residuos azucarados.

Las galletas saladas y las papas fritas también plantean un riesgo poco conocido. El almidón de estos productos se transforma en azúcares simples durante la masticación y forma una pasta que se adhiere entre los dientes. A pesar de que no se asocien comúnmente con las caries, pueden ser tan perjudiciales como los dulces clásicos.

El consumo elevado de frutas cítricas como limones, naranjas y pomelos constituye otro riesgo a considerar. Si bien estos alimentos aportan nutrientes, su elevada acidez puede erosionar gradualmente el esmalte dental, sobre todo si se consumen con frecuencia o si se chupan sin enjuagar la boca posteriormente. Es conveniente esperar al menos treinta minutos antes de cepillarse los dientes después de ingerir cítricos, para no dañar el esmalte reblandecido por los ácidos.

Por otro lado, el yogur saborizado, pese a su imagen de alimento probiótico y fuente de calcio, suele contener altos niveles de azúcares añadidos que contrarrestan sus posibles beneficios para la salud dental. Por ello se aconseja leer las etiquetas nutricionales para evitar productos con cantidades excesivas de azúcar.

Finalmente, las barras de granola y productos similares, a menudo promocionadas como saludables, suelen combinar una textura pegajosa con elevadas proporciones de azúcar, sobre todo cuando incluyen miel y frutos secos. El especialista sugiere alejarse de la mezcla de estos ingredientes y elegir barras con una lista de componentes más sencilla y menos azucarada.

Diversos estudios han confirmado el impacto de la dieta en la salud dental. La Asociación Dental Americana destaca que los alimentos con alto contenido de azúcar y almidón, así como la acidez de frutas cítricas y bebidas, se asocian directamente con un aumento en el riesgo de caries y erosión del esmalte.

Además, una publicación en The Journal of the American Dental Association detalla que la exposición constante a estos compuestos alimenticios incrementa la desmineralización dental, especialmente cuando no hay una higiene bucal adecuada.

Para reducir el daño que estos productos ocasionan, los especialistas proponen varias estrategias prácticas. Por ejemplo consumirlos junto con otros alimentos puede aumentar la producción de saliva y facilitar la limpieza natural de los dientes.

Además, resulta importante esperar un tiempo prudente para cepillarse los dientes tras consumir alimentos ácidos y prestar atención especial a las etiquetas para evitar el exceso de azúcares añadidos.

La clave reside en mantener hábitos de consumo conscientes y una higiene bucal adecuada. La frecuencia, el momento de la ingesta y las rutinas de cuidado dental posteriores a las comidas determinan la salud a largo plazo de los dientes.

Por último, debemos tener cuidado en llevar a cabo una limpieza correcta y suficiente de nuestros dientes cada día. Un cepillado "para cumplir" con el ritual cotidiano no alcanza y todos los expertos enfatizan la necesidad de incluir el uso de hilo dental.