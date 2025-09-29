En búsqueda de una familia, un hogar para toda la vida del animal

Los animales rescatados esperan con ansias un hogar donde puedan ser cuidados y amados. Adoptar es un acto de generosidad, y también de responsabilidad. Conoce el proceso y ayuda a cambiar una vida.

Hoy 08:59

Cada día, miles de perros y gatos esperan ser parte de una familia. Pero la adopción no solo implica abrir las puertas de un hogar, sino también asumir el compromiso de brindarles un futuro lleno de bienestar. Estos animales que esperan con esperanza tienen mucho amor para dar, pero necesitan una familia dispuesta a cuidarles como se merecen, para que puedan tener la vida que siempre soñaron.

En adopción

Es importante recordar que aquellos que rescatan y buscan hogares para estos animales lo hacen con un solo objetivo: el bienestar de los mismos. Estos grupos de rescate se dedican a ofrecerles una segunda oportunidad, pero para que esa oportunidad sea realmente exitosa, es necesario que quienes adopten comprendan la magnitud de lo que implica darles un hogar permanente.

Adopción

Antes de tomar la decisión de adoptar, las organizaciones de rescate realizan algunas preguntas clave, con el fin de asegurarse de que el hogar al que el animal va a llegar sea el más adecuado para él.

¿De dónde sos? ¿En qué barrio vivís?

¿Tenés otros animales en casa?

¿Tu casa es cerrada/segura para ellos?

¿Podés costear la atención veterinaria cuando lo necesiten?

Los grupos de adopción no solo buscan que los animales encuentren un hogar, sino que ese hogar sea el adecuado para su bienestar. Por eso, muchos de estos grupos hacen un seguimiento continuo después de la adopción, asegurándose de que los nuevos propietarios estén cumpliendo con las responsabilidades que conlleva tener una mascota.

No se trata solo de entregar un animal, sino de garantizar que este tenga una vida feliz y saludable.

Si estás pensando en adoptar, muchos animales te están esperando. Ellos solo quieren un lugar donde puedan ser amados y cuidados. Adoptar no es solo una acción, es una decisión que puede transformar la vida de un ser, y también la de quienes le ofrecen su hogar.

Para más información, aquellos interesados pueden comunicarse al 3854 11-0111.