Dos hermanos protagonizaron un violento derrape en moto en Pacará: uno está grave

El siniestro vial ocurrió anoche sobre la Ruta Provincial Nº8. Ambos fueron trasladados al Centro Integral de Salud de Las Termas.

Hoy 09:01

Un grave siniestro vial ocurrió en la noche del domingo sobre Ruta Provincial N°8, a la altura de la localidad de Pacará, departamento Jiménez, cuando dos jóvenes que se desplazaban en motocicleta derraparon en un camino de tierra y terminaron con serias lesiones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según precisaron fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 23:20 cuando, por causas que se investigan, una motocicleta de baja cilindrada (cuyos datos de dominio no pudieron ser constatados debido a que fue retirada por transeúntes antes de la llegada de la prevención) perdió el control y cayó a la vera de la ruta.

Los ocupantes fueron identificados como Diego Nicolás Robles, de 23 años, y su hermano Víctor Ismael Robles, de 25, ambos residentes en la localidad de Gramilla. A raíz del accidente, los dos resultaron con politraumatismos y golpes de consideración, quedando inconsciente el mayor de ellos.

De inmediato, personal de emergencias trasladó a los heridos en ambulancia desde la localidad de El Charco hacia el Centro Integral de Salud (CIS) de Las Termas de Río Hondo, para estudios de mayor complejidad.

Una vez en el CIS, los jóvenes fueron atendidos por el Dr. Escobar, quien confirmó que Víctor Ismael sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave con pérdida de conocimiento, siendo internado en la Unidad de Terapia Intensiva y conectado a respiración mecánica asistida.

Por su parte, Diego Nicolás presentó politraumatismos, permaneciendo bajo observación médica en el mismo centro de salud.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N°58, con la intervención del fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, quien dispuso la instrucción de las actuaciones correspondientes, relevamiento de testimonios y seguimiento del estado de salud de los lesionados.