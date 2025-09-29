Zamora recorrerá el sur provincial para inaugurar escuelas, hospitales y viviendas sociales

Estará acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y el vicegobernador, Carlos Silva Neder. La agenda incluye obras clave en los departamentos Mitre y Aguirre.

Hoy 09:24

El gobernador Gerardo Zamora encabezará este lunes una intensa jornada de trabajo en el sur santiagueño, donde habilitará obras de infraestructura educativa, sanitaria y social en los departamentos Mitre y Aguirre.

Como parte de la comitiva oficial estarán también el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, y el vicegobernador, Carlos Silva Neder. Las actividades comenzarán temprano, con un cronograma que abarca desde la educación inicial hasta la salud pública y el acceso a viviendas dignas.

Según informaron fuentes oficiales, a las 8.30 estaba prevista la llegada del mandatario al paraje Lote 24, en el departamento Mitre, donde se dejará inaugurado el nuevo edificio del Agrupamiento 86.092, aula anexa, en el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa en zonas rurales.

Más tarde, alrededor de las 9.30, la comitiva se trasladará a la ciudad de Pinto, cabecera del departamento Aguirre. Allí se habilitarán de forma oficial el nuevo edificio del Jardín de Infantes "Travesuras", el Hospital Zonal Pinto completamente renovado y se realizará la entrega de viviendas sociales a familias de la zona.

En declaraciones recientes, Zamora destacó la importancia del programa de viviendas sociales impulsado por el Gobierno provincial: "El programa prevé que a través de organizaciones comunales y asociaciones se pueda construir en el lugar donde está la vivienda precaria. En ese contexto, llevamos casi 32.000 viviendas ya construidas y entregadas, pero hay miles más en ejecución. Y vamos a continuar hasta que no quede ninguna familia santiagueña sin su techo digno", remarcó.

Respecto a las inversiones en educación, el gobernador también subrayó la visión igualadora que persigue cada obra inaugurada:

"Queremos que todos los alumnos y docentes tengan el mismo nivel de acceso, equipamiento y condiciones académicas. No puede haber estudiantes de primera, segunda ni tercera. La igualdad educativa es fundamental y por eso invertimos con convicción".

Con esta agenda, el Ejecutivo provincial continúa con su política de presencia territorial, recorriendo distintos puntos del interior profundo con obras que buscan mejorar la calidad de vida de los santiagueños.