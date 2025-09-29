Cuatro medidas simples para aliviar la sequedad bucal y cuidar tu salud

Tener poca saliva puede parecer un problema menor, pero impacta en funciones básicas como hablar, comer y tragar. Además, puede esconder afecciones más serias. Qué recomiendan los especialistas.

Hoy 09:37

Las glándulas salivales producen alrededor de medio litro de saliva por día. Cuando esta cantidad disminuye, el cuerpo lo hace notar con síntomas como sensación pegajosa, mal aliento o dificultad para tragar. La condición se conoce médicamente como xerostomía.

Según el odontólogo alemán Stefan Zimmer, catedrático de odontología restauradora y preventiva en la Universidad de Witten/Herdecke, consultar al dentista es fundamental si la sequedad es frecuente o permanente. “La boca seca no debe naturalizarse: puede esconder problemas mayores”, advierte.

La organización alemana proDente detalla que la saliva es clave para humedecer los alimentos, permitir que las papilas gustativas reconozcan sabores y proteger los dientes de la erosión. Sin ella, se incrementa el riesgo de caries, infecciones y lesiones en labios o lengua.

La saliva ayuda a mantener un equilibrio saludable de bacterias en la boca. Si la saliva no es suficiente, las bacterias y otros organismos presentes en la boca se desarrollan demasiado rápido. La saliva también limpia la boca de los ácidos y las partículas de alimentos que quedan después de comer. Esto significa que la falta de saliva puede provocar enfermedad de las encías (enfermedad gingival) y caries dentales. La sequedad en la boca también puede hacer que sea difícil usar prótesis dentales.

La boca seca puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero ciertos grupos tienen mayor riesgo:

Adultos mayores : sus glándulas producen menos saliva y suelen beber menos líquidos.

: sus glándulas producen menos saliva y suelen beber menos líquidos. Pacientes en tratamiento : muchos fármacos, incluidos psicofármacos, antihipertensivos y analgésicos, pueden provocar xerostomía como efecto secundario.

: muchos fármacos, incluidos psicofármacos, antihipertensivos y analgésicos, pueden provocar xerostomía como efecto secundario. Personas con enfermedades crónicas : la combinación de boca seca, sed intensa y orinar con frecuencia puede ser señal de diabetes .

: la combinación de boca seca, sed intensa y orinar con frecuencia puede ser señal de . Quienes realizan ejercicio intenso: la respiración bucal y la disminución de la actividad glandular reducen la hidratación oral.

Los especialistas sugieren medidas simples y accesibles para mejorar la producción de saliva:

Beber al menos 1,5 litros de agua por día y sumar alimentos ricos en agua como melón o pepino.

y sumar alimentos ricos en agua como melón o pepino. Incorporar alimentos que requieran masticación, como pan integral o zanahorias crudas.

Masticar chicle sin azúcar o chupar pastillas de anís, hinojo o salvia.

Refrescarse con pequeños cubos de hielo.

El Centro para la Calidad de la Atención (ZQP) de Berlín y la Clínica Universitaria Charité proponen además un enjuague casero con manzanilla y linaza, que calma la mucosa y puede usarse hasta cuatro veces al día.

La sequedad bucal no es solo una incomodidad: puede ser un signo de enfermedades o un efecto colateral de medicamentos. Atenderla a tiempo, mantener una buena hidratación y consultar al especialista son pasos esenciales para cuidar la salud oral y general.