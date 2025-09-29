El Gobierno nacional ratificó a cuatro directores del Banco Central

La gestión de Milei extendió los mandatos de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento en la conducción del BCRA hasta 2031. Ahora se espera el aval del Senado.

Hoy 10:17

A través del Decreto 691/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se prorrogó hasta 2031 la continuidad de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento en el Banco Central. Y por medio del Decreto 688/2025 se designó a Evert Ignacio Van Tooren como director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Los cuatro directores del Central ahora deberán ser ratificados por el Senado de la Nación. El período de ley para cada uno de estos cargos vencerá el 23 de septiembre de 2031, según el Decreto 691/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Las designaciones de Inchauspe, Ferro y Rivarola habían sido realizadas previamente en comisión a través del Decreto N° 69/24. Por su parte, Sánchez Sarmiento fue designado en comisión mediante el Decreto N° 114/24. Los mandatos de estas designaciones anteriores finalizaron el 23 de septiembre de 2025.

La medida se tomó tras el vencimiento de los mandatos anteriores y aseguró la continuidad institucional en la conducción del Banco Central, en medio de un contexto de fuerte sensibilidad económica y política.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de realizar nombramientos en comisión mientras espera el acuerdo del Senado.

Designación en el BICE

A su vez, designó a Evert Ignacio Van Tooren en el cargo ad honorem de director titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior, con mandato durante los Ejercicios Sociales 2025 y 2026. Lo hizo a través del 688/2025 también publicado hoy en el Boletín Oficial.

Van Tooren es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y, desde 2024, ocupaba la vicepresidencia del directorio de BICE Fideicomisos.

Cuenta con una extensa trayectoria tanto en el sector privado —donde se desempeñó en Control Internacional S.A.— como en la gestión pública. En este ámbito, fue director de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), subsecretario de Tierras y Acceso Justo al Hábitat y administrador general del Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.

La decisión llega tras la renuncia de Juan Manuel Troncoso como presidente del banco y la designación ad honorem de Maximiliano Francisco Voss.