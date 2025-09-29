Bº Borges: allanan una vivienda y detienen a un hombre por violencia de género

El procedimiento se llevó a cabo en calle 102 y 9º Pasaje.

Hoy 10:55

Personal de la Comisaría Comunitaria N°16 de la Mujer y la Familia llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 102 y 9° Pasaje del barrio Borges, en cumplimiento de un oficio judicial en relación a una causa por lesiones leves calificadas.

El procedimiento se llevó a cabo en la jornada de ayer, siguiendo las directivas del fiscal interviniente. De esta manera, el imputado, Ríos, de 51 años, fue localizado en su domicilio y notificado de su estado procesal, encontrándose acusado de lesiones calificadas en perjuicio de una mujer.

El operativo se desarrolló sin ejercer violencia sobre personas ni bienes y contó con la presencia de testigos hábiles. Por disposición de la autoridad judicial, el detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Comunitaria N°54, quedando a disposición de la justicia.