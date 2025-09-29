Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 SEP 2025 | 28º
X
Policiales

Bº Borges: allanan una vivienda y detienen a un hombre por violencia de género

El procedimiento se llevó a cabo en calle 102 y 9º Pasaje.

Hoy 10:55

Personal de la Comisaría Comunitaria N°16 de la Mujer y la Familia llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 102 y 9° Pasaje del barrio Borges, en cumplimiento de un oficio judicial en relación a una causa por lesiones leves calificadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se llevó a cabo en la jornada de ayer, siguiendo las directivas del fiscal interviniente. De esta manera, el imputado, Ríos, de 51 años, fue localizado en su domicilio y notificado de su estado procesal, encontrándose acusado de lesiones calificadas en perjuicio de una mujer.

El operativo se desarrolló sin ejercer violencia sobre personas ni bienes y contó con la presencia de testigos hábiles. Por disposición de la autoridad judicial, el detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría Comunitaria N°54, quedando a disposición de la justicia.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Jorge Mukdise a Scioli: “Sos una vergüenza, la peor gestión turística de la historia”
  2. 2. Repudiable: un grupo de alumnos en un viaje de egresados fue filmado mientras cantaban contra los judíos
  3. 3. Una pareja resultó herida tras chocar con caballos en la Ruta 7 cerca de Añatuya
  4. 4. Central Córdoba volvió a festejar ante Central Argentino y se consagró campeón en Reserva
  5. 5. Cris Morena recordó a su hija Romina Yan y a su nieta Mila en un emotivo posteo a dos meses de su muerte
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT