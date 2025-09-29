El centro de la Madre de Ciudades lució desierto por el Día del Empleado de Comercio

Si bien la celebración fue el pasado 26 de septiembre, la jornada no laboral se trasladó a este lunes.

Hoy 11:43

Tal como se había informado oportunamente, este lunes 29 de septiembre no hubo actividad comercial en toda la provincia de Santiago del Estero debido al feriado por el Día del Empleado de Comercio, que se conmemora el 26 de septiembre pero fue trasladado a esta fecha.

La decisión había sido informada por el Sindicato de Empleados de Comercio de Santiago, a través de su titular, Víctor Paz, quien explicó que la medida fue consensuada con las cámaras empresariales de todo el país. La razón principal para el cambio de fecha fue que los viernes y sábados son los días de mayor demanda para los comercios, por lo que se decidió postergar el día no laborable para no afectar la actividad.

Paz destacó que incluso las grandes cadenas comerciales se sumaron a la medida y no brindaron atención al público durante la jornada.