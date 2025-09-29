Detienen en Fernández a un hombre oriundo de La Matanza con más de 43 kilos de cocaína

El procedimiento ordenado por el juez federal Guillermo Molinari, se realizó en el peaje de esa localidad cuando el ahora detenido viajaba en su automóvil.

Un hombre oriundo de La Matanza, provincia de Buenos Aires, fue detenido esta mañana en el peaje de Fernández sobre la ruta nacional 34, cuando efectivos de Gendarmería descubrieron que transportaba panes de cocaína.

El sujeto se movilizaba en un automóvil Peugeot 408 y al ser entrevistado por los efectivos, se mostró nervioso, por lo que se pidió autorización a juez federal N1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, quien instruyó a la fuerza para requisar el vehículo.

Los gendarmes descubrieron que el bonaerense llevaba ocultos 42 paquetes de una sustancia prensada de color blanco. Al realizarse la prueba, dio positivo de cocaína. El cargamento fue pesado y arrojó un total de 43,863 kilogramos.

La droga y el vehículo fueron secuestrados por orden del juez Molinari que entre mañana y pasado indagará al bonaerense.

El narco expresó a los gendarmes que salía de Santiago del Estero y que se dirigía a Buenos Aires. Los investigadores sospechan que la droga llegó vía Salta, Jujuy o Bolivia y habría sido “enfriada en territorio santiagueño”. La investigación buscará determinar tanto el proveedor de la sustancia como el destino final.