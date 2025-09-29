Gran expectativa por la ceremonia de los Martín Fierro 2025

Con Santiago del Moro al frente de la conducción, la ceremonia llega en vivo con diversas polémicas. Canal 7 de Santiago del Estero transmitirá toda la cobertura.

Hoy 12:00

Este lunes la televisión argentina vivirá una gran fiesta con la 53ª entrega de los Premios Martín Fierro que se realizará en el Hotel Hilton de Buenos Aires, será transmitida en exclusiva por Telefé, y llegará a todo el territorio santiagueño por Canal 7. Con la conducción de Santiago del Moro, quien repite por tercera vez consecutiva, la ceremonia promete brillo, emoción y, como cada año, fuertes controversias alrededor de las ternas y los olvidos.

El anuncio de nominados, realizado por Luis Ventura en el programa Cortá por Lozano días atrás, desató una ola de críticas. Georgina Barbarossa fue una de las voces más resonantes al expresar su enojo por no haber sido considerada en la categoría de Mejor labor en conducción femenina, donde tampoco figuran ni Mirtha Legrand ni Carmen Barbieri. "Nunca tuve un Martín Fierro como conductora, es insólito e injusto", dijo.

Yanina Latorre también apuntó contra Aptra por la conformación de las ternas: "Hagan un buen Martín Fierro de la tele, están mal las ternas". En la misma línea, Adrián Pallares cuestionó la "mezcla" de estilos y formatos en rubros como el de mejor conductora. Frente a estas críticas, Ventura respondió con dureza, defendiendo la organización y resaltando que la premiación se sostiene con recursos propios: "Es muy fácil criticar desde afuera. Esto es un club, no un gremio", señaló.

Los rubros más esperados

Entre las 35 ternas que decidirán los 103 miembros de Aptra, destacan algunas categorías que concentran la mayor expectativa del público y la industria. La competencia entre programas periodísticos —con LAM, GPS y A la tarde— promete un resultado ajustado, mientras que en conducción femenina el duelo entre figuras de peso como Verónica Lozano, Susana Giménez y Juana Viale será seguido con lupa. La ficción también tendrá un lugar protagónico, con producciones televisivas y de plataformas que se emitieron en canales de aire, reflejando la transformación del consumo audiovisual en Argentina.

Todo por Canal 7 de Santiago del Estero

A las 17 se emitirá "Previa Martín Fierro", para darle paso a "La alfombra roja", desde las 19, con Iván de Pineda, Zaira Nara, Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones para recibir a las figuras más esperadas de la noche.

La cobertura también se extenderá al mundo digital con Streams Telefé, que ofrecerá entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y contenidos especiales desde distintas plataformas. Allí, nombres como Grego Rossello, Sofi Martínez, Diego Poggi y los ex Gran Hermano "Nacho" Castañares y "La Tora" Villar sumarán frescura y cercanía con el público más joven.

Una noche reveladora

Con figuras consagradas, apuestas nuevas, glamour y polémicas a flor de piel, los Martín Fierro 2025 llegan en un clima que refleja el pulso de la televisión argentina: vibrante, discutida y en constante transformación. La incógnita que quedará por develar es si las estatuillas estarán a la altura de las expectativas. Además, a lo largo de la ceremonia, Santiago del Moro anunciará la fecha de inicio de la nueva temporada de "Gran Hermano", que pasará a llamarse "Generación Dorada".